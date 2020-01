Corrado Formigli mangia gli involtini cinesi in diretta: «Tranquilli, il virus non viene da qui» – Video (Di venerdì 31 gennaio 2020) Corrado Formigli, Piazzapulita involtini primavera per tutti. Contro il falsa credenza che il cibo dei ristoranti cinesi possa trasmettere il Coronavirus, ieri sera Corrado Formigli ha fatto un gesto dimostrativo. A Piazzapulita, su La7, il conduttore ha addentato e servito ai suoi ospiti una pietanza preparata da una ristoratrice di origini cinesi. Ed ha lanciato un appello al pubblico. Formigli, al termine della puntata, ha portato in scena un piatto di involtini di verdure cucinati da Sonia Zhou, ristoratrice cinese che poco prima aveva raccontato di aver perso clienti proprio a causa dei timori di contagio alimentare del Coronavirus. Il conduttore ha offerto la pietanza innanzitutto al virologo Fabrizio Pregliasco e poi a Selvaggia Lucarelli. Infine si è servito da solo e, addentando il cibo, ha affermato: “mangiate Tranquilli, non viene da qui il virus. Potete andare nei ... davidemaggio

La7tv : #piazzapulita L'appello di Corrado Formigli: 'Salvini, chiedi scusa a Yassin'. - matteorenzi : Vi aspetto stasera alle 21.25 su La7 dove sarò di nuovo ospite di Corrado Formigli a #PiazzaPulita - La7tv : #piazzapulita Corrado Formigli: 'La scena di Salvini al citofono è fatta ad uso delle telecamere. Una volta ogni ta… -