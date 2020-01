Coronavirus, a Wuhan si prega dai balconi dei grattacieli – VIDEO (Di venerdì 31 gennaio 2020) Wuhan, puoi farcela! Il Coronavirus ha messo in ginocchio la cittadina cinese da cui è nato tutto, da cui sta partendo questa epidemia del virus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero, bollato anche dall’OMS come emergenza internazionale. In questo bellissimo VIDEO si vedono gli abitanti di Wuhan, affacciati al balcone del loro appartamento, … L'articolo Coronavirus, a Wuhan si prega dai balconi dei grattacieli – VIDEO proviene da www.inews24.it. inews24

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: in Cina oltre 8100 casi e 212 morti, il paese sempre più isolato. Per italiani provenienti da Wuhan q… - Agenzia_Ansa : #Virus, coppia di turisti cinesi in Italia da 10 giorni. E' originaria della provincia di #Wuhan #Coronavirus #ANSA - SkyTG24 : 2 ospedali da consegnare rispettivamente il 3 e il 5 febbraio per far fronte all'emergenza #coronavirus: vi mostria… -