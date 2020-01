Contro Frank e l’algocrazia di Deliveroo. La strada per i diritti dei rider è finalmente aperta (Di venerdì 31 gennaio 2020) Torniamo a pubblicare su questo blog dopo una lunga pausa che ha visto grandi cambiamenti nel mondo del lavoro. Da oggi daremo spazio a diverse realtà autorganizzate che permetteranno al lettore di conoscere la prospettiva delle lavoratrici e dei lavoratori. Cominciamo con un post del collettivo di riders Deliverance Milano. Venerdì 24 gennaio la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Torino che si era espressa a favore dei 5 rider ex-Foodora. In particolare, la pronuncia della Corte di Cassazione non si è limitata a confermare la decisione della Corte d’Appello di Torino, ma ha precisato che nel caso in questione (che evidentemente non riguarda solo la figura del rider), i lavoratori, oltre ad aver diritto ai medesimi trattamenti retributivi dei lavoratori subordinati (retribuzione minima prevista dai Ccnl di settore, ferie, permessi, ... ilfattoquotidiano

