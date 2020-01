Conti pubblici: Renzi, ‘Pil -0,3%, bisogna darsi una mossa subito’ (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “Il Pil fa meno 0.3%. La situazione è molto complicata e le vicende internazionali, dalla Cina ai dazi alla Libia, rischiano di peggiorare il quadro. bisogna cambiare passo subito a cominciare dallo sblocco dei cantieri con #ItaliaShock. Ne parliamo domani a Cinecittà all’Assemblea di Italia Viva. darsi una mossa, subito”. Lo scrive Matteo Renzi su Fb.L'articolo Conti pubblici: Renzi, ‘Pil -0,3%, bisogna darsi una mossa subito’ CalcioWeb. calcioweb.eu

