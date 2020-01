Cagliari – Parma | Dove vedere l’anticipo delle 18 di sabato 1 febbraio in diretta e streaming (Di venerdì 31 gennaio 2020) La terza giornata di ritorno del campionato di Serie A continua con l’anticipo tra Cagliari e Parma. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18 e sarà visibile in diretta sui canali Sky. Nella scorsa giornata il Cagliari riesce a strappare un pareggio a San Siro nello scontro contro l’Inter terminato con il risultato finale di 1 – 1. Vince invece il Parma nello scontro casalingo contro il Brescia terminato 2 – 0 in favore degli emiliani. Ancora nessuna vittoria nelle ultime sette partite per il Cagliari che riesce comunque a mantenere la sua sesta posizione a quota 31 punti. Subito sotto, sempre a quota 31 punti, troviamo il Parma che invece ha preso coraggio dalla vittoria della scorsa giornata ed è ambiziosa di nuovi traguardi in classifica. Dove vedere in diretta l’anticipo di Serie A Cagliari – Parma L’anticipo della terza giornata di ... nonsolo.tv

vivere_sardegna : Cagliari Calcio, Maran: “Contro Parma daremo il nostro meglio” - Quellidelsito : RT @CagliariNews24: ?? Il #Cagliari ritorna a giocare in casa ?? Contro il #Parma una sfida che vale l'Europa - qtscore : Cagliari vs Parma - qtscore -