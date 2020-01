Brad Pitt puzza: la star non si lava e le conseguenza sono… (Di venerdì 31 gennaio 2020) Brad Pitt è uno degli uomini più belli e affascinanti che abbiano mai messo piede sulla terra. I suoi occhi azzurri e quel sorriso perfetto fanno cadere le donne ai suoi piedi da decenni. Ma c’è qualcosa su di lui che non tutti sanno… Brad Pitt puzza Brad non si lava: questa è una indiscrezione che arriva da Hollywood e che ha sconvolto i fan. Sembra che l’attore, conteso tra Jen e Angelina, non faccia la doccia quasi mai e che per pulirsi utilizzi solo delle salviette per neonati. Hai capito! L'articolo Brad Pitt puzza: la star non si lava e le conseguenza sono… proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

LostInFilm : Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino, Brad Pitt. (Photo: Jay L. Clendenin) - RoboD4ni : RT @strangerpizzah: #OscarNoms Migliore Attore non Protagonista Brad Pitt - C'era una volta a... Hollywood Al Pacino - The Irishman Joe… - strangerpizzah : #OscarNoms Migliore Attore non Protagonista Brad Pitt - C'era una volta a... Hollywood Al Pacino - The Irishman… -