Amici, la Celentano nella bufera per un post su Instagram (Di venerdì 31 gennaio 2020) Alessandra Celentano, famosa insegnante di Amici, è finita nella bufera a causa di un post pubblicato su Instagram. A far discutere alcune dichiarazioni della coreografa e ballerina che sembrano indirizzate proprio agli allievi della scuola di Maria De Filippi. “Lo studio è fondamentale – ha scritto la Celentano, postando una sua foto in bianco e nero in sala prove -, per gli allievi alle prime armi come per i professionisti: ogni danzatore, anche se ormai grande artista affermato, non finisce mai di imparare e di ricevere correzioni da parte dei Maestri. Lo studio è fondamentale, per tutti!”. Quest’anno la Celentano fa il tifo per due ballerini classici: Javier Rojas e Nicolaj Gorodiski, entrambi caratterizzati da un grande talento, ma anche da un carattere difficile. Per questo motivo gli utenti hanno criticato aspramente l’insegnante di Amici, ... dilei

zazoomnews : Amici Alessandra Celentano criticata “Insegna bene ai tuoi allievi” - #Amici #Alessandra #Celentano - zazoomnews : “Stupidi come la ma”. Amici scoppia la polemica. Tutta ‘colpa’ di Alessandra Celentano - #“Stupidi #Amici #scoppia… - zazoomnews : “Stupidi come la ma”. Amici scoppia la polemica. Tutta ‘colpa’ di Alessandra Celentano - #“Stupidi #Amici #scoppia… -