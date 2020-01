Taylor Mega scatenata a letto: “Lo faccio 5 volte al giorno, e quando lui è stanco…” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Bella, sexy, desiderata da tutti. Taylor Mega è il sogno erotico di molti uomini e di altrettante donne, per questo le sue dichiarazioni sul sesso hanno infiammato i fan così tanto. Fortunata l’ospitata a Mattino Cinque di qualche tempo fa. Nel salotto di Federica Panicucci, e poi anche durante un’intervista intima rilasciata a Chi, Taylor Maga si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni molto piccanti. “Facciamo sesso cinque volte al giorno” – ha rivelato Taylor Mega riferendosi al suo fidanzato, Tony Effe della Dark Polo Gang. I due si erano lasciati a marzo e proprio in queste settimane sembrano essere tornati definitivamente insieme. Taylor rincara la dose; qualora non dovessero bastarle cinque round al giorno, che problema c’è? “quando lui è stanco, self service” L'articolo Taylor Mega scatenata a letto: “Lo faccio 5 volte al giorno, e ... velvetgossip

GenovaOn : Taylor Mega non sarà più invitata da Barbara d’Urso a causa di una foto – eccola - GenovaOn : Taylor Mega spiega perché ha scattato la foto con il dito medio alla camionetta della Polizia… - GenovaOn : Taylor Mega arrabbiata per ciò che è successo a Live Non è la d’Urso (VIDEO) -