Striscia La Notizia, "Jole Santelli" contro Salvini: "Ha preso una musata in Emilia, perché io sono rock" (Di giovedì 30 gennaio 2020) Jole Santelli finisce nel mirino di Striscia la Notizia. A portare in televisione la caricatura della neo governatrice della Calabria è la comica, nonché conduttrice televisiva Valeria Graci. Perfettamente truccata e vestita da Jole, la Santelli ha fermato per le strade di Roma "colleghi" di centrod liberoquotidiano

Albertovianello : RT @13mari81: - Bortone: Ma lei è garanista? - Bitonci: Certo - E perché non lo e' con un ragazzo tunisino, incensurato, chiamato al citof… - SandyBubbola : RT @13mari81: - Bortone: Ma lei è garanista? - Bitonci: Certo - E perché non lo e' con un ragazzo tunisino, incensurato, chiamato al citof… - brongosalvatore : RT @13mari81: - Bortone: Ma lei è garanista? - Bitonci: Certo - E perché non lo e' con un ragazzo tunisino, incensurato, chiamato al citof… -