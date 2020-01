Shoah: per quasi un italiano su sei non è mai avvenuta (Di giovedì 30 gennaio 2020) Negli ultimi sedici anni è cresciuto in Italia il numero di chi pensa che la Shoah non sia mai avvenuta (cosa è accaduto - la storia del campo di concentramento di Auschwitz): erano solo il 2,7% oggi sono il 15,6%. E' quanto sostiene il 'Rapporto Italia 2020' dell'Eurispes. Risultano in aumento, sebbene in misura meno eclatante, anche coloro che ridimensionano la portata della Shoah dall'11,1% al 16,1%. Secondo l'indagine, inoltre, riscuote nel campione un "discreto consenso" l'affermazione secondo cui "molti pensano che Mussolini sia stato un grande leader che ha solo commesso qualche sbaglio" (19,8%). Per un terzo degli italiani gli atti di antisemitismo sono bravate Per la maggioranza degli italiani, recenti episodi di antisemitismo sono casi isolati, che non sono indice di un reale problema di antisemitismo nel nostro Paese (61,7%). Al tempo stesso, il 60,6% ... tg24.sky

