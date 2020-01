SEGA Europe, al via gli imballaggi ecologici per tutti i giochi su PC (Di giovedì 30 gennaio 2020) Dopo un soddisfacente periodo di prova condotto con Football Manager lo scorso anno, SEGA Europe ha annunciato che ora prevede di utilizzare un "packaging completamente riciclabile" per tutte le versioni di giochi fisici per PC. Le loro scatole sono realizzate in cartone riciclato con manuali in carta riciclata. Questa scelta inizierà con il lancio di Total War: Rome II Enemy At The Games Edition, in uscita la prossima settimana."Sebbene questo approccio abbia un costo aggiuntivo per SEGA Europe, questo è in parte compensato da una distribuzione più economica: imballaggi più leggeri significano minori costi di carburante e costi di distruzione più economici poiché il pacchetto può essere completamente riciclato", afferma SEGA Europe. La società spiega che il loro nuovo packaging ha una scatola di "cartone riciclato e riciclabile al 100%", così come anche il manuale, mentre "tutta la ... eurogamer

