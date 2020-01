Pineto, uomo in sedia a rotelle picchiato in strada: aveva chiesto di spostare la bici dal posto riservato ai disabili (Di giovedì 30 gennaio 2020) Un uomo di 42 anni residente a Pineto costretto sulla sedia a rotelle è stato brutalmente picchiato da un uomo al quale aveva chiesto di spostare la bici dal posto auto riservato ai disabili nel parcheggio del supermercato dove si era recato per fare la spesa. Fermato l’aggressore, la vittima è stata ricoverata al pronto soccorso di Atri per diverse lesioni. uomo in sedia a rotelle picchiato in strada: aveva chiesto di spostare la bici dal posto riservato ai disabili LEGGI ANCHE> Migrante salva disabile da un incendio: «Si merita il permesso di soggiorno» Dovrà rispondere di lesioni personali aggravate, violenza privata, minaccia, ricettazione e porto abusivo di coltello l’uomo che ha aggredito un disabile solo perché gli aveva chiesto di spostare la bicicletta dal posto auto riservato. Secondo quanto emerso, l’uomo di 42 anni aveva fatto questa richiesta ... giornalettismo

