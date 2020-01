La Confessione, Paolo Brosio e Eva Robin’s ospiti del 31 gennaio (Di giovedì 30 gennaio 2020) La Confessione, nella puntata del 31 gennaio saranno Paolo Brosio e Eva Robin’s gli ospiti in studio di Peter Gomez Venerdì 31 gennaio alle 22:45 su NOVE andrà in onda l’ultimo appuntamento di questa stagione de La Confessione, il talk show condotto dal direttore de Ilfattoquotidiano.it Peter Gomez. In questa puntata il giornalista ospita in studio l giornalista e scrittore Paolo Brosio e l’attrice ex icona della trasgressione Eva Robin’s. Ed è proprio l’artista bolognese a rivelare al conduttore, durante la lunga intervista: “Mi dispiace che Berlusconi abbia avuto a che fare con delle dilettanti, come tutte quelle di cui si è circondato e che lo hanno sputtanato”. Eva Robin’s ammette di non conoscere direttamente ‘Berlusca’ ma di considerarlo ‘troppo simpatico’. La conoscenza da parte della Robin’s è indiretta: “Ho delle amiche transessuali che sono ... dituttounpop

Blade96884469 : Questa è la scioccante visione di San Giovanni Paolo II, mai pubblicata prima d’ora. Testimone della confessione è… - SpotandWeb : Nuova notizia: Paolo Brosio ed Eva Robin’s ospiti di Peter Gomez a “LA CONFESSIONE” - alwayskhaleesi : dai Paolo, regalaci qualche confessione. #gfvip -