Fiorentina, possibile partenza di Boateng. Le squadre interessate (Di giovedì 30 gennaio 2020) Fiorentina, Kevin Prince Boateng può partire. Su di lui c’è l’interesse del Sassuolo e del Celta Vigo: attesi sviluppi riguardo l’attaccante Dopo il folto mercato in entrata, la Fiorentina pensa anche a quello in uscita. Kevin Prince Boateng non sta trovando molto spazio nel club viola e per questo sta maturando l’idea di una possibile partenza. Come racconta Alfredo Pedullà sul giocatore c’è l’interesse del Sassuolo, per quello che sarebbe un ritorno. Al contempo si è fatto spazio anche il Celta Vigo, squadra militante nella Liga spagnola. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

