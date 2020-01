Fabrizio Corona attacca J Ax: “Tu non rappresenti niente” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Fabrizio Corona risponde a J-Ax dopo la canzone “Quando Piove, Diluvia”. Nella traccia il rapper canta: “Non sono Corona ma l’apparenza ingabbia“, l’ex re dei paparazzi affida sui social la risposta. Scontro tra Fabrizio Corona e J-Ax Fabrizio Corona scrive sui social: “In questa foto hai lo sguardo da criminale, la posa da delinquente, ma hai la fedina penale pulita” e allega una immagine di quando il rapper faceva ancora parte degli Articolo 31. Attraverso la sua società Atena, Fabrizio Corona scrive: “Giochi con la tua immagine, fingi di essere quello che non sei o forse sei ma non importa a nessuno, perché tu non sei un simbolo e non rappresenti niente. Impara a dare valore alla parola scritta e cantata. Ha un peso e non va usata solo perché ci sta, fa rima o fa ridere. Studia le storie di vita, studia la cronaca, studia l’attualità. E se hai ... notizie

il_flying : Fabrizio Corona si appella ai diritti del copyright #coronavirus - manudeppa : @martaph01 Fabrizio Corona si sentirà preso in causa pure lui per sto virus. Nessuno pensa alla sua sensibilità - AchilleOrti : @matteosalvinimi Bhe ma almeno il ministro della Salute Speranza, ha capito che il virus non ha nulla a che fare con Fabrizio Corona ??? -