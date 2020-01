È l'Italia a perdere l'alleato più prezioso (Di giovedì 30 gennaio 2020) Nicola Porro Dalla mezzanotte del primo febbraio la Gran Bretagna uscirà definitivamente dall'Unione europea. Ed è incredibile come fino a oggi questa storia sia stata raccontata come una sconfitta degli inglesi e non come un piccolo disastro per le altezzose classi dirigenti europee. E come un problema per quelle Italiane. Dopo quel giugno del 2016, in cui si sostenne che la Gran Bretagna più incolta avesse scelto la strada sbagliata, non sono avvenute le tragedie economiche che i soliti esperti avevano pronosticato. Varrebbe la pena ricordare che l'anno scorso il prodotto interno inglese è cresciuto più di quello dell'Eurozona, e cioè dell'1,3 per cento. La loro Borsa, che avrebbe dovuto essere attaccata dalle cavallette, ha fatto segnare un salto del 12 per cento: non proprio un segnale del disastro finanziario, anche se non si può certo definire un boom. Ma ciò che più ... ilgiornale

matteosalvinimi : La Ocean Viking ha recuperato 59 immigrati: il governo dei porti aperti intende farli sbarcare in Italia dopo il vo… - matteorenzi : La mia storia e quella di Di Maio sono diverse. Ma certo ipocrisia e ingratitudine sono presenti in tutto l'arco co… - YoPrccT1YtM0Ld0 : @lapoelkann_ Lapo lascia perdere. Dal estero vedo l’Invidia come une sport nazionale in italia ! ! Campioni del mon… -