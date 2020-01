Droga a bebé,arresto infermiera tedesca

Un'è sospettata di aver somministrato morfina a 5 neonati prematuri in una clinica di Ulm, nel Baden-Wuerttemberg. La donna, indagata per omicidio doloso e lesioni gravi, ha respinto le accuse ed è stata fermata precauzionalmente, per il rischio di fuga. Il 20 dicembre i 5 neonati hanno manifestato contemporaneamente problemi respiratori. Si era pensato a un'infezione, ma poi le analisi del sangue hanno rilevato la presenza di morfina.(Di giovedì 30 gennaio 2020)