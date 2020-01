Coronavirus, caso sospetto in Puglia: la paziente positiva a un’altra infezione (Di giovedì 30 gennaio 2020) La cittadina cinese, residente in Salento, ricoverata a Lecce e poi a Bari per sospetto Coronavirus risulterebbe, secondo quanto si è appreso, positiva ad un’altra infezione. Una situazione che ridurrebbe la probabilità che sia stata infettata dal virus cinese. Si aspettano, comunque, gli esisti degli esami che saranno realizzati allo Spallanzani. Finora in Italia tutti i casi sospetti di Coronavirus sono risultati negativi. La vicenda Lo ha chiarito il ministro della Salute in una nota nel primo pomeriggio. In serata però ha iniziato a circolare una notizia che potrebbe far tornare la preoccupazione. In Puglia una donna cinese sarebbe stata trasferita da Lecce a Bari per un caso sospetto di Coronavirus 2019-nCoV. Secondo quanto riporta il Nuovo Quotidiano di Puglia, la donna sarebbe andata al pronto soccorso dell’ospedale di Lecce, lamentando sintomi da ... open.online

Agenzia_Ansa : In #Finlandia nuovo caso confermato di infezione da #coronavirus. I contagiati in Europa salgono a 9. Nel mondo sei… - VincenzoDeLuca : Ad oggi non si registra in #Campania nessun caso di #Coronavirus. Escluso il contagio per la coppia di cittadini ci… - TgLa7 : #coronavirus, Spallanzani conferma caso Napoli negativo -