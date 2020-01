Basket: vetrofania dedicata a Kobe Bryant sui tabelloni nella 21a giornata di Serie A (Di giovedì 30 gennaio 2020) La LegaBasket Serie A (LBA) ha deciso di ricordare in maniera visibile Kobe Bryant, scomparso domenica in un incidente di elicottero in California in cui hanno perso la vita anche la figlia Gianna e sette ulteriori occupanti, tra cui il pilota del velivolo. Ci sarà infatti una vetrofania posizionata nella parte alta dei tabelloni delle squadre impegnate in casa nella 21a giornata della Serie A 2019-2020: Brindisi, Virtus Bologna, Cantù, Trento, Roma, Trieste, Treviso e Cremona. Tale vetrofania conterrà il cognome della leggenda dei Los Angeles Lakers e i due numeri che ha indossato nella prima e seconda parte della carriera, l’8 e il 24. Già lo scorso lunedì, la Federazione Italiana Pallacanestro aveva disposto un minuto di silenzio su tutti i campi di qualsiasi Serie per ricordare il Black Mamba, un uomo il cui legame con l’Italia è stato profondo: quando il padre Joe ... oasport

