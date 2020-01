Australian Open 2020, la prima volta non si scorda mai: Thiem e Zverev a caccia della finale (Di giovedì 30 gennaio 2020) Si sa, la prima volta non si scorda mai. E domani lo sarà sia per Dominic Thiem sia per Alexander Zverev, che scenderanno in campo sulla Rod Laver Arena per la prima semifinale della carriera agli Australian Open, con vista su un nuovo prestigioso traguardo: la finale di domenica contro il sette volte campione Novak Djokovic. Per Dominic Thiem sarà la prima semifinale di un torneo del Grand Slam lontano dall’amata terra rossa del Roland Garros. L’austriaco ha compiuto una crescita notevole sul cemento, certificata dalla convincente vittoria contro Nadal nello scorso turno eliminatorio: efficace al servizio, incisivo con i colpi d’attacco (ben 65 i vincenti messi a segno contro lo spagnolo) e decisamente migliorato anche nella fase difensiva, come ammesso dallo stesso Thiem in conferenza stampa. Il primo successo contro il leader della classifica mondiale in un incontro ... oasport

