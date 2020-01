Uova bio a rischio salmonella: aumentano i lotti ritirati (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Valentina Dardari Il Ministero della Salute ha richiamato altri lotti di Uova biologiche. A scopo cautelativo Il Ministero della Salute ha deciso di aumentare il numero di lotti di Uova biologiche da ritirare dal mercato, a scopo cautelativo, per "contaminazione microbiologica da salmonella enteritidis”. In seguito ai richiami dello scorso 22 gennaio, l’ultimo riguarda quelle provenienti dall'azienda agricola biologica Olivero Claudio, nello stabilimento in via Rigrasso al civico 9, a Monasterolo di Savigliano, comune in provincia di Cuneo, in Piemonte, e vendute con lo stesso marchio. I lotti di Uova ritirati I nuovi lotti richiamati sono: 1A130120, 2A130120 2C130120 con scadenza il 10 febbraio e 1A140120 e 2C140120 con scadenza l'11 febbraio. Le segnalazioni riguardano sia quelle vendute sfuse che in confezione da 4 e da 6. Il Ministero ha raccomandato, sempre a scopo ... ilgiornale

