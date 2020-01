Una casa (d’artista) costruita con i nuovi mattoncini Lego Dots (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Una casa fatta di Lego, con cinque stanze e uno scivolo di due metri e mezzo, in piena Londra. Si chiama House of Dots ed è l’installazione immersiva e interattiva creata dall’artista Camille Walala per la presentazione dei nuovi mattoncini in 2D della Lego, i Lego Dots. Coloratissima e psichedelica, la casa d’artista si trova al Coal Drops Yard di Kings Cross a Londra ed è aperta al pubblico dal 28 gennaio al 2 febbraio. Per visitarla gratuitamente basta iscriversi online sul sito houseofDots.eventbrite.co.uk La compongono cinque stanze (soggiorno, cucina, camera da letto, bagno e sala discoteca), distribuite in otto container. Nella House of Dots tutto, dalle pareti ai pavimenti e ai tappeti, dalle cornici ai mobili, è stato personalizzato utilizzando i Lego Dots (ne sono serviti più di due milioni di pezzi) e i motivi distintivi del lavoro di ... wired

Giorgiolaporta : In 5 anni il #centrosinistra ha perso 10 regioni. Ieri i calabresi hanno sfrattato la giunta del #Pd e dato un calc… - officialmaz : È più sessista il presentatore di un Festival tv che pronuncia una frase sgradita o sbagliata su una donna o un pro… - Tg3web : Tanti cittadini a Torino per esprimere solidarietà a Maria Bigliani, figlia di una staffetta partigiana di origini… -