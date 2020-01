Traffico Roma del 29-01-2020 ore 18:00 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) CODE A TRATTI SULLA CORSIA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA SI RALLENTA IN INTERNA TRA VA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA IN USCITA DA Roma CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE A TOR CERVATRA, SULLA VIA SALARIA DALLA TANGENZIALE ALL’AEROPORTO DELL’URBE E SULLA FALMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA A SAN GIOVANNI TRAFFICATA VIA CILICIA CON RALLENTAMENTI DALLA COLOMBO A PIAZZA GALERIA VERSO PIAZZA TUSCOLO ALL’ARDEATINO POSSIBILI DIFFICCOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN VEICOLO IN FIAMME IN VIA DELLE SETTE CHIESE IL Traffico VIAGGIA A SENSO UNICO ALTERNATO TRA LARGO BENEDETTO BOMPIANI E VIA ARDEATINA SI RALLENTA SULLA PRENESTINA DA VIA EMILIO LONGONI A VIA DI TOR SAPIENZA VERSO IL CENTRO PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO PIGNETO, CHIUSA QUESTA NOTTE – DALLE 22 ALLE 6 – VIA ... romadailynews

#Roma #traffico - Viadotto della Magliana code fra Via Laurentina e Via del Cappellaccio > Fiumicino
#Roma: via Litoranea, altezza cancello 7, #traffico rallentato causa #incidente.