Resident Evil 8: le recenti informazioni trapelate provengono da una build scartata? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Recentemente c'è stato un sorprendente numero di novità su Resident Evil 8, mentre il remake di Resident Evil 3 non è ancora uscito. Le fughe di notizie provenienti da insider e da altre fonti hanno portato alla luce alcuni dettagli interessanti sul gioco. Un sacco di nuove informazioni sarebbero trapelate e arriverebbero da alcuni test di gioco che sono stati fatti l'anno scorso, ma ora, il noto insider AestheticGamer ha affermato che quei dettagli non sono del tutto esatti.Per essere più specifici, AestheticGamer afferma in una serie di tweet recentemente pubblicati che le informazioni trapelate su Resident Evil 8 di ieri provengono da una build del gioco che è stata effettivamente scartata, prima che lo sviluppo del progetto fosse riavviato.AestheticGamer continua spiegando che lo sviluppo di RE8 è stato riavviato in estate e che questi test di gioco sono stati fatti ad agosto. In ... eurogamer

