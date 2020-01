Pwc: investe a Garbatella a Roma, al via progetto riqualificazione edificio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Roma, 29 gen. (Adnkronos) – Si è acceso per la prima volta oggi a Roma il cubo luminoso in vetta al PwC building, tra via Cristoforo Colombo e Largo Fochetti, simbolo della rinascita dell’edificio modernista progettato negli anni ’60 dall’architetto Giulio Sterbini, noto come ex-Palazzo del Credito Fondiario Fonspa. L’investimento di PwC Italia si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione con il fine di partecipare attivamente alla vita di un quartiere storico della città. La scelta di rimanere fuori dal centro, favorendo l’indotto e la riqualificazione dell’area, vuole evidenziare come per PwC Italia il radicamento nel quartiere della Garbatella, fondato negli anni 20, sia un elemento virtuoso nel pieno rispetto delle abitudini di tutte le persone che lavorano nell’edificio riqualificato con la massima attenzione a non ... calcioweb.eu

