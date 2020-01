Messi male: il confronto tra i prezzi di Roma, Juve e Napoli contro il Barça (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Martedì 25 febbraio, alle 20:45, il Napoli ospiterà il Barcellona per disputare il match di andata degli ottavi di finale di Champions League. L’attesa è tanta per una partita che si preannuncia spettacolare e fondamentale per il proseguo della stagione degli uomini di Gattuso soprattutto in vista del ritorno al Camp Nou. Quanto vale la passione di un tifoso? Domanda retorica, perché ovviamente l’amore non ha prezzo. Proprio su questo però, troppo spesso, giocano i club. Specie nelle sfide europee. I prezzi dei biglietti sono alti, troppo alti. Anche al San Paolo De Laurentiis non scherza. Il biglietto del Settore Popolare per la sfida contro i blaugrana, infatti, costerà 70 euro. Così ha annunciato la società azzurra, generando una valanga di reazioni di protesta da parte dei tifosi partenopei. E’ ... anteprima24

KrisTinaH501 : @ErBibbitaro Che amarezza, davero oh. Che ha fatto de male non se sa. Nun core? Nun è romanista? Dopo (ricordiamolo… - Vittoriozarrell : RT @AngelBerryangel: @Vittoriozarrell @FPaffy @GiorgiaMeloni @FratellidItaIia Portati questi a casa pure tu. Siete davvero messi male. Non… -