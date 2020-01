Medio Oriente, i punti del piano di pace di Trump: perché piace a Israele e molto meno ai palestinesi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il piano di pace per il Medio Oriente svelato ieri alla Casa Bianca ha accontentato tutti i presenti. Donald Trump, con Benjamin Netanyahu a fianco a lui, ha presentato le 80 pagine del documento promesso due anni fa per un accordo di pace tra Israele e Palestina. A Washington mancavano però proprio i palestinesi, che hanno proclamato per oggi la giornata della rabbia per i contenuti di un progetto che fa sorridere Trump, accontenta il premier israeliano ma mette all’angolo il coinvolgimento delle istituzioni palestinesi. I due Stati Con quella che Trump ha definito una soluzione “realistica” dei due Stati, la mappa consegnata al popolo palestinese prevede pruno Stato frammentato e completamente contenuto all’interno di Israele, eccezione per Gaza e il suo confine con l’Egitto. Un diritto a uno Stato per cui Washginton ha posto diverse condizioni: il ... open.online

Agenzia_Ansa : #Trump svela il piano di pace per il Medio Oriente: ''Uno stato ai palestinesi, Gerusalemme capitale d'Israele''. M… - Agenzia_Ansa : #Trump svela il piano di pace per il Medio Oriente SEGUI LA DIRETTA - HuffPostItalia : Due Stati ma Gerusalemme indivisa: il piano di Trump per il Medio Oriente -