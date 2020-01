“Mai in elicottero insieme”: quella decisione di Kobe Bryant presa insieme alla moglie (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La morte di Kobe Bryant, ex stella della NBA con un passato “italiano” importante, ha sconvolto tutto il mondo. Dopo la tragedia sono emerse delle coincidenze che fanno riflettere: una riguarda la moglie Sono trascorsi quasi tre giorni dal momento in cui si è diffusa la notizia della morte di Kobe Bryant e della figlia … L'articolo “Mai in elicottero insieme”: quella decisione di Kobe Bryant presa insieme alla moglie NewNotizie.it. newnotizie

repubblica : Morte Kobe Bryant, quel patto con la moglie: ''Mai insieme in elicottero'. LeBron James: 'Raccoglierò la tua eredit… - Adnkronos : #Kobe e il patto con la moglie: 'Mai insieme su un #elicottero' - orsomarrone : Mai insieme in elicottero. Il patto tra Kobe Bryant e la moglie Vanessa -