Lara, la escort trans sparita: indagato il compagno, a casa tracce di sangue (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Esce per incontrare un cliente, escort brasiliana scompare nel nulla. Il suo compagno ha esposto denuncia, ma poi sembra che le cose prendono una piega del tutto inaspettata. Il suo compagno è stato indagato per sequestro di persona. Roberto Caruso, un 40enne di Pavia che lavora come cameriere ha ricevuto un avviso di garanzia, ma è attualmente in stato di libertà. (Continua…) La sua compagna Lara Bercelos 40enne transessuale, cittadina Brasiliana, ma in italia senza permesso di soggiorno che convive con Roberto da ben 3 anni. Era uscita di casa dalla sua casa in via Piave, la sera del 21 dicembre perchè aveva appuntamento con un cliente. Durante la serata, il compagno ha provato a chiamarla ma lei non avrebbe risposto. E da quel momento, non è più riuscito a mettersi in contatto con lei. Così dopo alcuni giorni, circa nove il 30 dicembre, si decide a sporgere denuncia. Ha ... howtodofor

