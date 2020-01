Kobe Bryant, la scoperta sconvolgente: l'elicottero non era dotato del sistema di rilevamento del terreno (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Altre novità sull'incidente che ha tolto la vita a Kobe Bryant, sua figlia e altre sette persone. L’elicottero non era dotato della strumentazione necessaria che avrebbe avvertito il pilota dell’elicottero dell’avvicinarsi della collina. Un sistema che, per un cavillo legale, non era obbligatorio. liberoquotidiano

acmilan : In accordo con la @SerieA, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragi… - Quirinale : #Mattarella: il mondo dello sport,ogni continente,è rattristato dalla morte di Kobe #Bryant.Tristezza che ha il fon… - dchinellato : Kobe Bryant superò Michael Jordan nella classifica dei realizzatori a Minneapolis. I Wolves hanno voluto onorarlo r… -