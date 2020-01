Gli effetti del coronavirus sull’economia globale (Di mercoledì 29 gennaio 2020) (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) (Photo by JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images) Il coronavirus, l’epidemia che in Cina ha portato le autorità a mettere in quarantena l’intera città di Wuhan, da dove il virus si sarebbe propagato, è diventato un’allerta globale. Ma l’emergenza non è soltanto circoscritta all’ambito sanitario, e inizia a produrre effetti importanti anche sull’economia, perché i mercati internazionali stanno reagendo alle contromisure prese dal governo cinese e da quelli degli altri paesi in diversi settori, dal turismo al commercio. Gli effetti sulla Borsa In primo luogo ci sono gli effetti diretti sulla città di Wuhan, metropoli da oltre 11 milioni di abitanti e diventata negli anni uno dei centri propulsori degli investimenti cinesi sulle nuove tecnologie e l’industria pesante. I tassi di crescita sono stati qui superiori alla media nazionale, arrivando a sfiorare il ... wired

