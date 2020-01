Giroud, dall’Inghilterra sicuri: inserimento della Lazio per l’attaccante (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dall’Inghilterra sicuri: Giroud sarebbe entrato nel mirino della Lazio. Allo stesso tempo anche il Tottenham sta pensando al francese Per diverse settimane Olivier Giroud è stato vicino a vestire la maglia dell’Inter. La trattativa tra Chelsea e nerazzurri è a poco a poco rallentata fino a stabilizzarsi del tutto. Dall’Inghilterra, precisamente il giornalista Dean Jones del Blancher Report, delineano nuovi scenari. Sul francese sarebbe piombato il Tottenham. Al contempo, fa sapere l’esperto di mercato, anche la Lazio avrebbe mostrato interesse per il campione del mondo. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

LazioNews_24 : Dall’#Inghilterra: inserimento della #Lazio per #Giroud #Calciomercato #lazio #sslazio - FabioCaravello : Dall'Inghilterra mi confermano un interesse concreto della #Lazio per Olivier #Giroud - radiosei : Dall'Inghilterra: 'Serio interesse della Lazio per Giroud, ma c'è anche il Tottenham' -