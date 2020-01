GF Vip, Clizia Incorvaia rifiutata da Paolo Ciavarro: “Non mi piace” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Paolo Ciavarro dice ‘no’ alla conoscenza con Clizia Incorvaia: la confessione al GF Vip Nel periodo più complicato della sua vita, segnato dalla separazione di Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip. I telespettatori hanno notato subito un certo avvicinamento tra Clizia e Paolo Ciavarro e subito si è ipotizzato alla formazione della prima coppia della quarta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Se la donna ha ammesso di avere un interesse nei confronti del figlio di Eleonora Giorgi e opinionista di Forum di Barbara Palombelli, Paolo Ciavarro ha rifiutato Clizia Incorvaia: “Non mi piace, a pelle no, non c’è attrazione fisica”. Al momento, dunque, non vedremo Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro fidanzati; il ragazzo non ha intenzione di approfondire alcuna conoscenza con la influencer anche perchè ... lanostratv

