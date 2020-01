Coronavirus, rientro degli italiani: “No a quarantena automatica” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Torneranno giovedì 30 gennaio gli italiani da Wuhan ma per loro non scatterà la quarantena automatica. “Neppure gli Usa lo fanno, le autorità decideranno qual è la forma migliore di sorveglianza, che non sarà necessariamente una quarantena. Credo che nessuno pensi di ospedalizzare persone che stanno bene” ha assicurato il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma Giuseppe Ippolito. Wuhan: nessuna quarantena automatica per gli italiani Il paese si prepara al rientro di una sessantina, su un totale di 70 di connazionali che si trovano in quarantena a Wuhan. “I criteri della sorveglianza verranno definiti dall’Unità di crisi quando ci saranno dati certi” ha sottolineato Giuseppe Ruocco, segretario generale del Ministero della Salute. I pazienti a cui dovesse essere diagnosticato il virus saranno ricoverati nel reparto di malattie infettive ... notizie

