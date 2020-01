Cessione Us Avellino, ‘il caso’ in Parlamento: “Troppe anomalie, sia fatta chiarezza” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiLa nuova vita dell’Us Avellino 1912 preoccupa il senatore della Lega Claudio Barbaro (eletto nel collegio plurinominale Campania 1 – Avellino, Benevento, Caserta e componente della Commissione Cultura a Palazzo Madama) che, in una interrogazione presentata oggi al Senato ed indirizzata ai Ministri della Giustizia e dell’Economia e delle Finanze, Anfonso Bonafede e Roberto Gualtieri, interviene sull’acquisto della società da parte della IDC srl che ha rilevato il 95% delle azioni precedentemente di proprietà di Sidigas spa. «Il 5 dicembre 2019 la sezione fallimentare del Tribunale di Avellino ha dichiarato estinta la procedura per dichiarazione di fallimento – scrive il sen. Barbaro – ciò non di meno l’amministratore giudiziario dottor Francesco Baldassarre, in una con l’amministratore delegato dottor Dario Scalella, ha ritenuto comunque opportuno alienare il ... anteprima24

