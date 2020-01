Branco di ragazzine picchia coetanea: la famiglia della vittima non farà denuncia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Non è stata presentata nessuna denuncia per la rissa tra ragazzine avvenuta qualche giorno fa davanti a un centro commerciale di Casoria (Napoli). Alcune delle giovanissime protagoniste sono state rintracciate dai carabinieri, ma i genitori non hanno voluto procedere. Il video era stato acquisito dalla Procura ordinaria e dalla Procura dei Minori di Napoli. Si fermano a un punto morto le indagini sulla rissa tra ragazzine avvenuta nei giorni scorsi davanti al centro commerciale di Casoria, in provincia di Napoli: senza una denuncia non ci saranno ulteriori accertamenti, né provvedimenti, e quindi nemmeno conseguenze di nessun tipo. L’aggressione, un Branco di giovanissime che ha accerchiato una coetanea e l’ha picchiata con violenza, è stata ripresa con un cellulare e il video è stato pubblicato sui social, raggiungendo in poco tempo una diffusione incontrollata. Nelle ... limemagazine.eu

