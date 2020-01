Amazon: le serie Tv in DVD e Blu Ray in uscita nel 2020 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) All'interno dell'apposita sezione di Amazon puoi scoprire tantissimi nuovi arrivi, in questo modo puoi essere uno dei primi ad assicurarti una delle copie, per riceverla il primo giorno del lancio. Tra le proposte più interessanti ci sono miniserie drammatiche, serie poliziesche e alcuni cofanetti da collezione davvero imperdibili. Ecco quali sono le migliori serie TV in DVD e Blu Ray in uscita su Amazon nei primi mesi del 2020. Come usare il servizio di pre-order Amazon? All'interno dell'e-commerce Amazon è possibile trovare i nuovi prodotti in uscita. In un apposita sezione è presente la lista di alcune categorie di articoli che arriveranno presto sul mercato. Il servizio di pre-order di Amazon permette di prenotare alcuni prodotti, soprattutto quelli legati alla musica, all'intrattenimento, all'elettronica e ai contenuti video, per essere sicuri che il giorno del lancio si ... optimaitalia

MegaNerd__ : #Amazon e #BBC hanno pubblicato il primo trailer di #AgathaChristiesThePaleHorse, la nuova serie tratta dall’omonim… -