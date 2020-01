Virus Cina, primo caso in Germania. I morti salgono a 106, le infezioni sono raddoppiate in 24 ore (Di martedì 28 gennaio 2020) Virus Cina: primo caso in Germania, infezioni raddoppiate in 24 ore In Germania c’è il primo caso accertato di coronaVirus: intanto, in Cina, i morti a causa del misterioso Virus sono saliti a 106, mentre le infezioni sono raddoppiate in sole 24 ore. A confermare il contagio in Germania è stato il ministero della Salute bavarese che attraverso una nota ha fatto sapere che: “Un uomo della zona di Starnberg è stato infettato dal nuovo coronaVirus ed è stato posto sotto controllo medico e in isolamento”. salgono a 4, quindi, le persone contagiate dal Virus cinese in Europa: 3 in Francia a una, per l’appunto, in Germania. Nel frattempo, le autorità cinesi hanno diffuso l’ultimo drammatico bollettino sulle vittime causate dal coronaVirus: ben 106, di cui 100 nella sola provincia di Hubei. I nuovi casi di contagio registrati, invece, sono circa 1300, per un ... tpi

