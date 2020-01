Una professoressa da voti bassi agli studenti e la dirigenza la licenzia (Di martedì 28 gennaio 2020) Una vicenda incredibile quella accaduta a Diana Tirado, una professoressa che insegnava nella scuola West Gate K-8 in Florida. La professoressa ha dato un compito ai suoi alunni, un progetto Explorer Notebook da consegnare entro una data stabilita. In diversi distretti degli Stati uniti d’America vige un principio in base al quale anche gli studenti che non fanno i compiti che assegnano i professori devono, comunque, avere un voto, quello che secondo il professore avrebbero avuto se il lavoro lo avessero fatto. Quando la professoressa si è trovata di fronte alunni che il progetto non lo hanno consegnato nella data stabilita ha dato loro zero ed è stata licenziata. La professoressa ha giustificato così la sua decisione: “Nel momento in cui non consegnano un compito e prendono comunque un voto, arriveranno a pensare che non serve a nulla farlo”. Il licenziamento è avvenuto ... baritalianews

