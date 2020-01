UeD dramma per l’ex tronista Carla Velli: morto l’ex, padre di suo figlio (Di martedì 28 gennaio 2020) UeD tragico lutto per l’ex tronista Carla Velli: è morto il padre di suo figlio e suo ex. Le parole della donna che fu scelta da Francesco Arca L’ex tronista di Uomini e Donne Carla Velli piange la scomparsa di Matteo, suo ex nonché padre di suo figlio Emanuele. Da quanto trapelato finora l’uomo, di … L'articolo UeD dramma per l’ex tronista Carla Velli: morto l’ex, padre di suo figlio proviene da Gossip e Tv. gossipetv

marperlo1 : @LuBlue94 @rbriddick1977 @Lauradefin1 @_Vyrgy_ sulle shippers ne sono sicura. Quell'anno, per chi segue ued, ci fu… -