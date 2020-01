Truccati come il Joker: i vigili del fuoco protestano a Parigi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Singolare protesta di alcuni pompieri di Parigi: con il volto dipinto come Joker del film con Joaquin Phoenix hanno sfilato in massa nelle strade della capitale francese. I volti del Joker sfilano per le strade di Parigi. Un corteo di protesta contro la manovra del governo Macron sulle pensioni e una richiesta d'aumento delle retribuzioni. I vigili del fuoco di Parigi sono scesi in piazza per protestare contro le recenti riforme. Alcuni partecipanti al corteo hanno deciso di dipingersi i volti come il personaggio interpretato da Joaquin Phoenix nel film di Todd Phillips. Simbolo della rivolta cittadina sul grande schermo nel 2019, la maschera del Joker è da anni un'icona pop e l'ultimo film di Todd Phillips ha contribuito ad alimentare questa dimensione. Altri manifestanti hanno scelto ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Truccati come il Joker: i vigili del fuoco protestano a Parigi - xbici : @DaniDur @CottarelliCPI Esatto, c'è inoltre da dire che siamo entrati in Europa con i conti truccati come la Grecia… - massytarifa : @pepito2402 @PeruginiRoberto Poteva venire da voi e vincere solo scudetti truccati e perdere finali di Champions co… -