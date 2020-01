Trovato morto l’ex di Carla Velli, tronista di Uomini e Donne (Di martedì 28 gennaio 2020) Trovato morto in un ostello a soli 38 anni. Il ragazzo, Marco Valtolina, aveva prenotato una stanza per la notte, non rispondeva alle chiamate del personale: è stato rinvenuto senza vita nella sua stanza. E’ mistero sulle cause della morte ma alcuni elementi farebbero pensare ad un gesto volontario. Marco era stato a lungo tempo … L'articolo Trovato morto l’ex di Carla Velli, tronista di Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

