Tiziano Ferro racconta la sua partecipazione a Sanremo (Di martedì 28 gennaio 2020) Tiziano Ferro ha reso disponibile una video intervista nella quale svela maggiori dettagli sulla propria partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, dove sarà ospite per ognuna delle cinque serate. Dalla clip, una sorta di intervista doppia DI Tiziano A Tiziano, si ha la conferma che Ferro sarà presente ogni sera dal 4 all'8 febbraio sul palco della kermesse, per cantare alcuni successi che hanno costellato la sua ormai ventennale carriera, ma soprattutto per "rendere omaggio ai 70 anni del Festival" e quindi alle canzoni entrate nella sua vita - 40 anni a breve - "direttamente dalle porte del Teatro Ariston".Oltre al duetto auspicato con Massimo Ranieri su Perdere L'Amore, già confermato dal direttore artistico e presentatore di Sanremo70, Amadeus, nel corso della conferenza stampa ufficiale, Tiziano rivela in questa occasione i titoli di altri due brani che intende ... ilfogliettone

