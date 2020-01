Sanremo 2020, Tiziano Ferro ospite tutte le sere (Di martedì 28 gennaio 2020) A Sanremo 2020 Tiziano Ferro ospite fisso in tutte le serate del Festival della Canzone Italiana. Il cantante di Latina, prossimo ai 40 anni, non solo si esibirà nei suoi successi, ma celebrerà i 70 anni del Festival anche con duetti prestigiosi. E presenterà il documentario a lui dedicato. Amadeus ha fortemente voluto Tiziano Ferro a Sanremo 2020. Al Festival non si esibirà come cantante, ma come super ospite fisso intento a celebrare non solo la sua carriera, ma anche i 70 del festival. Ad annunciarlo lo stesso cantante di Latina in un’intervista doppia andata online sulle sue pagine social in cui si auto-intervista per svelare cosa farà sul palco dell’Ariston. Tiziano Ferro sarà presente in tutte e 5 le serate del Festival di Sanremo 2020: sicuramente non se lo sarebbe mai aspettato, ma era un suo sogno. Canterà alcuni dei suoi più grandi successi e poi alcune delle ... bigodino

