Sanremo 2020, Ho amato tutto di Tosca: testo e significato (Di martedì 28 gennaio 2020) Tiziana Tosca Donati e Rita Pavone sono i due nomi a sorpresa svelati da Amadeus tra i 24 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2020: Tosca presente la canzone Ho amato tutto. Un ritorno davvero interessante al Teatro Ariston che ha stupito anche la diretta interessata. Alla chiamata di conferma, infatti, Tosca pensava si trattasse di uno scherzo di Fiorello. Tosca, Ho amato tutto Sul palco dell’Ariston torna al Festival di Sanremo 2020 anche Tosca: la sua canzone si chiama Ho amato tutto. L’esordio nel campo musicale risale al suo debutto discografico con l’album omonimo nel 1992: nello stesso anno, inoltre, prende parte alla kermesse di Rai 1 con Cosa farà Dio di me. L’anno seguente esce, invece, il singolo Attrice e Tosca inizia varie collaborazioni con Renato Zero, Lucio Dalla e Riccardo Cocciante. L’apice del successo, però, arriva con il duetto ... notizie

