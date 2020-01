Padova, trova un portafoglio per strada e va dai carabinieri: custodiva 3200 euro e un anello (Di martedì 28 gennaio 2020) Violeta Oanca, una donna romena di 32 anni che vive a Capodarsego, ha notato un portafoglio per strada e subito si è precipitata dai carabinieri di Padova che hanno rintracciato e restituito tutto (nel portafoglio c'erano contanti, assegni e anche un anello d'oro), al proprietario, un ristoratore che per sdebitarsi ha invitato la donna a mangiare nel suo locale. fanpage

