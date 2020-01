Napoli, bimbo perde conoscenza in palestra: salvato dal 118 scortato dalla polizia (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Incanalata nel traffico, ambulanza del 118 riesce a salvare un bimbo di sei anni grazie alla scorata della polizia. E’ quanto accaduto a Napoli nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 28 gennaio. Così come riporta la pagina facebook ‘Nessuno Tocchi Ippocrate’, ad essere coinvolta è la postazione 118 del Chiatamone allertata alle 17.17 per soccorrere la piccola vittima che aveva perso conoscenza in una palestra di via Domenico Fontana. Il mezzo parte immediatamente ma durante il tragitto viene rallentato dal traffico. I motociclisti della polizia, del reparto Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, si accorgono della difficoltà del mezzo di soccorso e scortano l’equipaggio. All’arrivo in palestra i sanitari trovano il bimbo a terra privo di coscienza con trauma cranico, lo stabilizzano e lo caricano nell’ambulanza, ... anteprima24

anteprima24 : ** ##Napoli, bimbo perde conoscenza in #Palestra: salvato dal 118 scortato dalla polizia ** - Vincenz23054573 : RT @tackleduro: L’odio social scatenato dai soliti noti ha colpito ancora: questa volta si sono scatenati contro un povero bimbo napoletano… - MarcoLe86931402 : RT @tackleduro: L’odio social scatenato dai soliti noti ha colpito ancora: questa volta si sono scatenati contro un povero bimbo napoletano… -