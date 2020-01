M5s crolla in Emilia Romagna, Crimi: “Occorre maggiore coordinamento” (Di martedì 28 gennaio 2020) Vito Crimi ha ammesso che risultati ottenuti nelle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria “sono stati inferiori alle aspettative”. Tuttavia, “dobbiamo ripartire”: a breve la decisione sulla leadership, l’appuntamento con gli Stati generali e la nomina del capo di delegazione. Anche Chiara Appendino, sindaco della città di Torino ritiene che M5s debba “ritrovare l’orgoglio di appartenere alla comunità del Movimento ritrovandoci sui temi che ci uniscono”. Perciò, gli Stati generali indetti per marzo saranno un appuntamento importantissimo. Ancora prima, precisa il reggente, “il capo delegazione lo sceglieremo martedì insieme ai ministri”. M5s dopo l’ Emilia Romagna I risultati delle regionali hanno visto la vittoria di Stefano Bonaccini con quasi 8 punti di differenza rispetto a Lucia Borgonzoni. A netta ... notizie

