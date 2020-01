LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2020 in DIRETTA: Noel in rimonta, Vinatzer e Gross le speranze azzurre (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE: 6° Vinatzer, 10° Gross 20.59: Caduta rovinosa a quattro porte dalla fine per il canadese Read che esce di scena 20.58: All’intermedio Read ha 1 centesimo di ritardo 20.57: Era in vantaggio all’intermedio l’austriaco Gstrein che però commette un errore grave ed esce di scena 20.55: perde tanto, troppo Tommaso Sala nel finale di gara e si inserisce al quinto posto con 1″05. Non ha sfruttato una buona occasione 20.54: L’azzurro Sala all’intermedio è in ritardo di 15 centesimi 20.53: Si inserisce in terza posizione il francese Grange alle spalle del compagno Noel, a 73 centesimi 20.53: Grange all’intermedio ha un vantaggio di 7 centesimi 20.52: Perde tanto nella seconda parte di gara il bulgaro Popov che è comunque terzo a 99 centesimi 20.51: All’intermedio Popov è ... oasport

infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2020 in DIRETTA: ottimo 6° Vinatzer con pista rovinata, 10° Gross. Dalle 20.45 l… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2020 in DIRETTA. Bravo Vinatzer: è sesto! Schwarz fa impazzire il tifo austriaco… - SmorfiaDigitale : LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2020 in DIRETTA: ottimo 6 Vinatzer con pista ... -