LIVE Djokovic-Raonic 6-4 4-1, Australian Open 2020 in DIRETTA: break del serbo nel quarto game del secondo set (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 Djokovic, secondo ace del game di Raonic. 40-30 Viene a rete Raonic, Djokovic lo fa giocare con la palla vicino ai piedi, il canadese mette in rete la volée. 40-15 Servizio, rovescio e smash vincente di Raonic. 30-15 Ace di Raonic. 15-15 Buona prima esterna di Raonic. 0-15 Raonic sbaglia il dritto in avanzamento in uscita dal servizio. 4-1 Djokovic, servizio e dritto che denotano tutta l’indiscutibilità del punteggio al momento. 40-0 Straordinario dritto in corsa di Djokovic in lungolinea! 30-0 Prima vincente centrale di Djokovic. 15-0 Sbaglia di dritto Raonic. 3-1 break Djokovic: meravigliosa palla corta di rovescio che atterra bassa vicino alla rete, Raonic non riesce a controllare e si espone al passante del serbo, che allunga in questo secondo set. Vantaggio Djokovic, PALLA break: ancora lo stesso schema di Raonic, ... oasport

